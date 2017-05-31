Гамаки и кресла-качалки от Тийи Wednesday 12 July 2017, 12:39PM Native Habitat Phuket - новый магазин Tiya's Hammocks (Гамаки от Тийи) напротив Tesco Lotus Extra Kathu - Samkong, в Пхукет-Тауне рядом с аптекой Fascino. Мы предлагаем красочные люксовые гамаки ручной работы и кресла-качалки, идеальные в качестве подарка, сувенира или предмета мебели для ваших гостей на вилле, в гостинице или в пляжном клубе. Магазин открыт ежедневно со вторника по воскресенье, с 10:00 до 19:00. Упомяните эту рекламу при заказе и получите дополнительную скидку 5% сверх наших обычных скидок. Contact details Person : Тия Address : Напротив Tesco Lotus Extra Kathu - Samkong, Пхукет-Таун Phone : 089 600 0041 Website : www.native-habitat.com Location